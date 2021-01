La primavera di Rai 1: tutto quello che vedremo a marzo 2021 in prime time (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Un anno fa, il mese di marzo ha segnato uno dei periodi più difficili e duri che il nostro paese possa ricordare. Dopo l’8 marzo tutto è cambiato: abbiamo imparato a conoscere parole come coronavirus, lockdown e abbiamo capito che il solo posto in cui potevamo stare, al sicuro, era la nostra casa. In questa ottica anche la tv ha continuato a informare, a cambiare i suoi palinsesti, con le prime serate dedicate agli approfondimenti, le conferenze stampa della protezione civile in diretta, lo sbarco dei virologi in tv. Ma il mese di marzo ha visto anche le repliche, tante, perchè di investire in spazi pubblicitari, c’era ben poco. A dieci giorni dai successi del Festival di Sanremo, tutto era cambiato. Siamo passati dal parlare di Bugo, della possibile pace con Morgan, al problema della ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Un anno fa, il mese diha segnato uno dei periodi più difficili e duri che il nostro paese possa ricordare. Dopo l’8è cambiato: abbiamo imparato a conoscere parole come coronavirus, lockdown e abbiamo capito che il solo posto in cui potevamo stare, al sicuro, era la nostra casa. In questa ottica anche la tv ha continuato a informare, a cambiare i suoi palinsesti, con leserate dedicate agli approfondimenti, le conferenze stampa della protezione civile in diretta, lo sbarco dei virologi in tv. Ma il mese diha visto anche le repliche, tante, perchè di investire in spazi pubblicitari, c’era ben poco. A dieci giorni dai successi del Festival di Sanremo,era cambiato. Siamo passati dal parlare di Bugo, della possibile pace con Morgan, al problema della ...

alfreaudi : RT @LaVeritaWeb: Occhi puntati su Cdp e Poste. I renziani guardano a Ferrovie e rete unica. E in estate andrà rinnovato il cda della Rai. h… - Elisabe94838092 : RT @LaVeritaWeb: Occhi puntati su Cdp e Poste. I renziani guardano a Ferrovie e rete unica. E in estate andrà rinnovato il cda della Rai. h… - AssuntaAccetto1 : RT @LaVeritaWeb: Occhi puntati su Cdp e Poste. I renziani guardano a Ferrovie e rete unica. E in estate andrà rinnovato il cda della Rai. h… - dyd74 : RT @LaVeritaWeb: Occhi puntati su Cdp e Poste. I renziani guardano a Ferrovie e rete unica. E in estate andrà rinnovato il cda della Rai. h… - Ernesto29296958 : RT @LaVeritaWeb: Occhi puntati su Cdp e Poste. I renziani guardano a Ferrovie e rete unica. E in estate andrà rinnovato il cda della Rai. h… -