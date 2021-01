La Nations League sceglie la "bolla" per l’edizione 2021

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dopo la Champions, anche la Volleyballla: è di ieri la notizia che la kermesse mondiale per nazionali si terrà con la formula che ha permesso di completare il campionato ...

Dopo la Champions, anche la Volleyball Nations League sceglie la bolla: è di ieri la notizia che la kermesse mondiale per nazionali si terrà con la formula che ha permesso di completare il campionato ...Cambia la formula della Nations League 2021 di volley (maschile e femminile). La competizione per Nazionali, cancellata lo scorso anno a causa dell'emergenza sanitaria, andrà in scena prima delle Olim ...