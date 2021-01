Juventus, novità sul recupero: proposta di De Laurentiis (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sembra non essere stata accettata dalla Lega Serie A la proposta mossa dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che avrebbe voluto il recupero di Juventus-Napoli il 13 febbraio. In quella data come da calendario dovrebbe quindi giocarsi la 22a giornata ( terza di ritorno) Napoli-Juventus, e non come avrebbe voluto il presidente azzurro il recupero della terza di andata e quindi sostanzialmente l’inversione di campo con lo slittamento a maggio della gara in programma. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Dzeko in bianconero: le ultime sull'affare De Laurentiis avrebbe proposto la sostituzione per rispettare l’ordine del calendario, avendo anche l’occasione a maggio di poter affrontare la Juventus in casa propria con lo stadio ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sembra non essere stata accettata dalla Lega Serie A lamossa dal presidente del Napoli Aurelio Deche avrebbe voluto ildi-Napoli il 13 febbraio. In quella data come da calendario dovrebbe quindi giocarsi la 22a giornata ( terza di ritorno) Napoli-, e non come avrebbe voluto il presidente azzurro ildella terza di andata e quindi sostanzialmente l’inversione di campo con lo slittamento a maggio della gara in programma. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Dzeko in bianconero: le ultime sull'affare Deavrebbe proposto la sostituzione per rispettare l’ordine del calendario, avendo anche l’occasione a maggio di poter affrontare lain casa propria con lo stadio ...

