Intesa Sanpaolo inserita per il quarto anno nel Bloomberg Gender-Equality Index (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – Intesa Sanpaolo è stata inserita per il quarto anno consecutivo nel Bloomberg Gender-Equality Index, uno dei più ambiti indici internazionali in materia di Diversity & Inclusion, ottenendo un punteggio di 82,1%, ampiamente al di sopra della media del settore (68,2%) e delle società italiane (66,77%). L’indice, lanciato nel 2018, analizza a livello globale le prestazioni di 11.500 società quotate nel promuovere e sostenere la parità di genere. I cinque parametri su cui l’indice di Bloomberg ha misurato le aziende sono: la leadership femminile e la valorizzazione dei talenti, la parità salariale, la cultura inclusiva, le politiche di prevenzione e contrasto di molestie sessuali e la riconoscibilità come ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) –è stataper ilconsecutivo nel, uno dei più ambiti indici internazionali in materia di Diversity & Inclusion, ottenendo un punteggio di 82,1%, ampiamente al di sopra della media del settore (68,2%) e delle società italiane (66,77%). L’indice, lanciato nel 2018, analizza a livello globale le prestazioni di 11.500 società quotate nel promuovere e sostenere la parità di genere. I cinque parametri su cui l’indice diha misurato le aziende sono: la leadership femminile e la valorizzazione dei talenti, la parità salariale, la cultura inclusiva, le politiche di prevenzione e contrasto di molestie sessuali e la riconoscibilità come ...

