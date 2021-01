I metodi più efficaci per sbiancare i vestiti senza usare la candeggina (Di mercoledì 27 gennaio 2021) sbiancare il nostro bucato è sicuramente una procedura molto importante. Non c’è niente di meglio che osservare i nostri capi chiari, riassumere il loro splendido aspetto. Tuttavia non sempre abbiamo a nostra disposizione della candeggia, per farlo, oppure preferiamo usare dei metodi naturali, che non contengano sostanze chimiche. Ecco quindi che vi presentiamo tre modi naturali, per riuscire a sbiancare i nostri capi, nel modo più naturale possibile. 1. Con il bicarbonato di sodio Se volete far splendere i vostri capi e sbiancarli perfettamente, potete farlo con l’aiuto del bicarbonato di sodio. Tutto quello di cui avrete bisogno è mettere alcune manciate all’interno della lavatrice e lavare i vostri capi come avreste normalmente fatto. credit: Youtube/Cookist 2. Con l’aceto Un altro metodo funzionante e ... Leggi su virali.video (Di mercoledì 27 gennaio 2021)il nostro bucato è sicuramente una procedura molto importante. Non c’è niente di meglio che osservare i nostri capi chiari, riassumere il loro splendido aspetto. Tuttavia non sempre abbiamo a nostra disposizione della candeggia, per farlo, oppure preferiamodeinaturali, che non contengano sostanze chimiche. Ecco quindi che vi presentiamo tre modi naturali, per riuscire ai nostri capi, nel modo più naturale possibile. 1. Con il bicarbonato di sodio Se volete far splendere i vostri capi e sbiancarli perfettamente, potete farlo con l’aiuto del bicarbonato di sodio. Tutto quello di cui avrete bisogno è mettere alcune manciate all’interno della lavatrice e lavare i vostri capi come avreste normalmente fatto. credit: Youtube/Cookist 2. Con l’aceto Un altro metodo funzionante e ...

