GF Vip zia Pretelli e le bambole voodoo: post surreale contro Giulia Salemi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Una parente dell'ex velino pubblica su Facebook un contenuto grottesco sull'influencer L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Una parente dell'ex velino pubblica su Facebook un contenuto grottesco sull'influencer L'articolo proviene da Gossip e Tv.

ufbsquad : @MadamePadfoot and @hidinginmysoup_ as temptation island and temptation island vip - non le distingue nessuno perc… - ella_ciaccia911 : RT @monicagrowsup: Zia Stefy che supporta la sua chiuauina per farle presentare di nuovo Domenica Vip ???? #prelemi - monicagrowsup : Zia Stefy che supporta la sua chiuauina per farle presentare di nuovo Domenica Vip ???? #prelemi - ChiaroLeo : @Ale_Mussolini_ @LiveNoneladUrso @carmelitadurso @nandomoscariel1 ZIA LOREN, PARTECIPE, PLAGIO MEDIATICO 2008, CON… - _KNMYTHJK_ : @btaesiria @_sunshinehobi__ @KINTSVGl allora personcine belle invitatemi. io sono quella zia vip sposata con un vip… -