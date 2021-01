Gabriella di Monaco, mini principessa griffata Dior (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tailleur pied de poule, sneakers, cappellino e minibag: non è l’ultimo outfit della star di turno ma la mise indossata da Gabriella, figlia del Principe Alberto II e di Charlene di Monaco in occasione dei festeggiamenti di Santa Devota, patrona di Monaco. La piccola ha offuscato i suoi regali genitori (e anche un po’ il gemello Jacques) grazie all’abito candy firmato Dior. Il dettaglio che ha fatto impazzire gli osservatori? La versione in miniatura della leggendaria borsa Lady Dior, ispirata ad un’icona altrettanto regale, Diana Spencer. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tailleur pied de poule, sneakers, cappellino e minibag: non è l’ultimo outfit della star di turno ma la mise indossata da Gabriella, figlia del Principe Alberto II e di Charlene di Monaco in occasione dei festeggiamenti di Santa Devota, patrona di Monaco. La piccola ha offuscato i suoi regali genitori (e anche un po’ il gemello Jacques) grazie all’abito candy firmato Dior. Il dettaglio che ha fatto impazzire gli osservatori? La versione in miniatura della leggendaria borsa Lady Dior, ispirata ad un’icona altrettanto regale, Diana Spencer.

In occasione dei festeggiamenti per la santa patrona del principato, la piccola Grimaldi ha rubato la scena grazie al suo completo color bonbon. E. a un accessorio per vere fashioniste ...

