Everwild di Rare sarebbe quasi pronto ' L' uscita nel 2021 non è improbabile ma direi 2022'

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Al di là di un comparto artistico notevolissimo e di atmosfere sognanti che hanno impressionato pressoché all'unanimità,rimane un'incognita sotto moltissimi aspetti. L'esclusiva Xbox targataha fatto parlare di sé più per le brutte notizie che per quelle positive negli ultimi tempi ma sembra che la situazione possa essere in realtà molto più rosea di quanto tratteggiato in precedenza. L'ultima volta che avevamo parlato del titolo avevamo trattato l'addio del director, Simon Woodroffe, una notizia che si univa al fatto che non si sapessenulla del gioco e del suo gameplay e che inevitabilmente scatenava parecchi dubbi sulla produzione. D'altronde circa 6 mesi fa i report parlavano di un gameplay in fase embrionale e per certi versicompletamente indefinito. L'insider Klobrille, però, ha ...