Elettra Lamborghini ammette tutto | la sua risposta colpisce i fan

Leggi su chenews

(Di mercoledì 27 gennaio 2021), la cantante con la suasocial fa conoscere un particolare della sua vita personale ai fan: di cosa si tratta. E’ come sempre una delle grandi protagoniste dei social, lei che è sempre molto attiva e che diverse volte ama mettersi a confronto con i suoi fan anche per cercare di usare Instagram come mezzo per dare dei messaggi importanti. Nelle scorse ore ha davvero spiazzato tutti rispondendo ad una domanda davvero scomoda di uno dei suoi fan, gesto che forse non tutti sarebbero stati favorevoli a fare, cosi come quello dei giorni scorsi, quando ha ammesso di essere attratta da una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. Detto questo, prima di scoprire di quale domanda social si tratta, vi svelo una curiosità, la concorrente che piace ...