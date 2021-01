Cosa ci faceva Matteo Renzi in Arabia Saudita mentre cadeva il governo? (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Matteo Renzi ha prima aperto la crisi di governo, poi è volato in Arabia Saudita (e più precisamente a Riad), per partecipare a una serie di conferenze sui temi dell’innovazione nel mondo post-pandemia. Una due giorni organizzata dal FII Institute, organismo controllato dal fondo sovrano Saudita. La notizia viene riportata da Emiliano Fittipaldi, vice direttore del quotidiano Domani. Stando a quanto scritto dal giornalista, l’ex premier e leader di Italia Vice siede nell’advisory board dell’ente governativo che ha organizzato l’iniziativa, e percepirebbe fino a 80mila euro all’anno per partecipare a una serie di eventi in programma. Come quello previsto per questi giorni, 20 minuti a cui invece dovrà partecipare da remoto, percependo comunque il gettone di presenza. Perché saputo ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021)ha prima aperto la crisi di, poi è volato in(e più precisamente a Riad), per partecipare a una serie di conferenze sui temi dell’innovazione nel mondo post-pandemia. Una due giorni organizzata dal FII Institute, organismo controllato dal fondo sovrano. La notizia viene riportata da Emiliano Fittipaldi, vice direttore del quotidiano Domani. Stando a quanto scritto dal giornalista, l’ex premier e leader di Italia Vice siede nell’advisory board dell’ente governativo che ha organizzato l’iniziativa, e percepirebbe fino a 80mila euro all’anno per partecipare a una serie di eventi in programma. Come quello previsto per questi giorni, 20 minuti a cui invece dovrà partecipare da remoto, percependo comunque il gettone di presenza. Perché saputo ...

capuanogio : Cosa faceva il #Var #Giacomelli ieri in #UdineseAtalanta invece di dare una mano a #Calvarese? Boh... (#gds e… - TeddybearTaeV : Lo stivaletto è persona più gentile sulla faccia della terra, super disponibile, quando non andava qualcosa si scus… - fargi34 : @La_gaia_scienza @tomasomontanari Lei è l'unico in Italia che 'sa la verità' su quello che ha fatto Renzi e il perc… - Andrea__Noli : RT @neXtquotidiano: Cosa ci faceva Matteo #Renzi in Arabia Saudita mentre cadeva il governo? - neXtquotidiano : Cosa ci faceva Matteo #Renzi in Arabia Saudita mentre cadeva il governo? -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa faceva Vaccini e non solo. Cosa faceva Di Maio a Bruxelles. Le foto Formiche.net Cosa ci faceva Matteo Renzi in Arabia Saudita mentre cadeva il governo?

A rivelarlo è il quotidiano Domani: il leader di Italia Viva era in Arabia Saudita per una conferenza sull'innovazione organizzata dal FII Institute, ente guidato dal re Salman. Lo staff di Renzi ha r ...

eCommerce di prossimità: storia di Daje, startup nata dall’effetto Covid

Con il primo lockdown del 2020 alcuni giovani romani hanno cominciato a pensare come aiutare i piccoli negozi di quartiere a vendere online. Ecco, passo dopo passo, il percorso di Daje. E le prospetti ...

A rivelarlo è il quotidiano Domani: il leader di Italia Viva era in Arabia Saudita per una conferenza sull'innovazione organizzata dal FII Institute, ente guidato dal re Salman. Lo staff di Renzi ha r ...Con il primo lockdown del 2020 alcuni giovani romani hanno cominciato a pensare come aiutare i piccoli negozi di quartiere a vendere online. Ecco, passo dopo passo, il percorso di Daje. E le prospetti ...