Coppa Italia | l' Atalanta vince anche in dieci | batte la Lazio 3 - 2 e va in semifinale

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Bergamo 27 gennaio 2021 - L'conquista ladindo laper 3 - 2 pur giocando in inferiorità numerica per quasi tutta la ripresa. Un'altra impresa per la ...

AntoVitiello : La Curva Sud prima del #derby di Coppa Italia #intermilan @MilanNewsit - RaiSport : ? Lo scontro verbale tra #Ibrahimovic e #Lukaku durante il derby di Coppa Italia #calcio #InterMilan #CoppaItalia - Inter : ?? | FOTOGALLERY Una grande rimonta, impreziosita dal gioiello di #Eriksen ?? Guarda tutte le immagini più belle de… - apetrazzuolo : DIRETTA ONLINE - Coppa Italia, Juventus-Spal: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti - napolimagazine : DIRETTA ONLINE - Coppa Italia, Juventus-Spal: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Juventus e SPAL si affrontano questa sera (ore 20,45) all'Allianz Stadium con in palio un posto in semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Ecco le formazioni ...L'Atalanta vola in semifinale di Coppa Italia, e aspetta la vincente del confronto tra il Napoli e lo Spezia. Decisivo per la squadra di Gasperini, rimasta in 10 in avvio di ripresa per il rosso a Pal ...