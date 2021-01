Cade da un’altezza di sei metri, operaio di 64 anni muore nel Casertano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Marcianise (Ce) – Un operaio di 64 anni è morto in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto nella zona industriale di Marcianise. L’uomo, residente a San Cipriano d’Aversa, stava lavorando nel cantiere di una ditta specializzata in costruzioni metalliche, quando – secondo i primi accertamenti realizzati dalla Polizia di Stato – sarebbe caduto al suolo da un’altezza di circa sei metri; i colleghi hanno provato a soccorrerlo, poco dopo sono arrivati i sanitari del 118, ma non c’è stato nulla da fare. Sulla salma è stata disposta l’autopsia. Sul posto, oltre ai poliziotti del Commissariato di Marcianise, che indagano, anche il personale dell’Asl di Caserta per le verifiche sul rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Marcianise (Ce) – Undi 64è morto in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto nella zona industriale di Marcianise. L’uomo, residente a San Cipriano d’Aversa, stava lavorando nel cantiere di una ditta specializzata in costruzioni metalliche, quando – secondo i primi accertamenti realizzati dalla Polizia di Stato – sarebbe caduto al suolo dadi circa sei; i colleghi hanno provato a soccorrerlo, poco dopo sono arrivati i sanitari del 118, ma non c’è stato nulla da fare. Sulla salma è stata disposta l’autopsia. Sul posto, oltre ai poliziotti del Commissariato di Marcianise, che indagano, anche il personale dell’Asl di Caserta per le verifiche sul rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro. L'articolo ...

cescooooooo : perché quando il telefono cade da un altezza enorme non si fa niente e poi se mi cade da 10 centimetri si frantuma in mille pezzi? - lombamar : @ferrarailgrasso Ma Direttore, non è forse questa la base più solida possibile per un ventennio ad altezza Pescive… - Stef_Fried : Si prevede notte di scrittura della Tesi. Va dunque scelto un sottofondo all'altezza. Il tutto con la neve che cad… -

Ultime Notizie dalla rete : Cade un’altezza Schneider Electric al top della classifica delle aziende più sostenibili al mondo di Corporate Knights, accelera sugli obiettivi green Fortune Italia