Bonus Inps universitari: domanda da oggi 27 gennaio. Cos’è, a chi spetta, importi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Al via da oggi 27 gennaio le domande per richiedere il Bonus Inps universitari 2021 per i figli dei dipendenti pubblici. Il bando di concorso per borse di studio a cui candidarsi era stato pubblicato a dicembre 2020, ma la procedura prende il via ufficialmente da oggi e termina il 1° marzo. In ballo ci sono borse di studio per corsi universitari di laurea e specializzazione post laurea, per l’anno accademico 2018/2019, e per un massimo di 2 mila euro a borsa. Come anticipato, l’opportunità è riservata ai figli degli iscritti a gestioni Inps pre-stabilite. In dettaglio nei prossimi paragrafi in cosa consiste questo Bonus universitari Inps, chi può accedere, gli importi, come fare ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Al via da27le domande per richiedere il2021 per i figli dei dipendenti pubblici. Il bando di concorso per borse di studio a cui candidarsi era stato pubblicato a dicembre 2020, ma la procedura prende il via ufficialmente dae termina il 1° marzo. In ballo ci sono borse di studio per corsidi laurea e specializzazione post laurea, per l’anno accademico 2018/2019, e per un massimo di 2 mila euro a borsa. Come anticipato, l’opportunità è riservata ai figli degli iscritti a gestionipre-stabilite. In dettaglio nei prossimi paragrafi in cosa consiste questo, chi può accedere, gli, come fare ...

Da oggi 21 gennaio partono le richieste per il bonus INPS per figli studenti universitari dell'importo massimo di 2000 euto ...

