Ada Alberti shock, la D’Urso senza parole: retroscena su Alain Delon (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nuova puntata di Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso, tra i temi si parla dell’attore francese Alain Delon: la rivelazione arriva da Ada Alberti, conduttrice senza parole Pomeriggio 5, Barbara D’Urso e gli ospiti (fonte foto: Mediaset Play)Continua a tener compagnia e ad allietare i telespettatori di Canale 5, Barbara D’Urso, in onda come di consueto con il programma Pomeriggio 5: tra i tanti temi trattati, una vicenda legata ad Alain Delon, e arriva una rivelazione di Ada Alberti. Un programma dal grande successo che i telespettatori conoscono bene, quello condotto da Barbara, che di volta in volta affronta diversi temi, alternando momenti dalla grande serietà ad altri di ... Leggi su chenews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nuova puntata di Pomeriggio 5 con Barbara, tra i temi si parla dell’attore francese: la rivelazione arriva da Ada, conduttricePomeriggio 5, Barbarae gli ospiti (fonte foto: Mediaset Play)Continua a tener compagnia e ad allietare i telespettatori di Canale 5, Barbara, in onda come di consueto con il programma Pomeriggio 5: tra i tanti temi trattati, una vicenda legata ad, e arriva una rivelazione di Ada. Un programma dal grande successo che i telespettatori conoscono bene, quello condotto da Barbara, che di volta in volta affronta diversi temi, alternando momenti dalla grande serietà ad altri di ...

francyriki : RT @BITCHYFit: Alain Delon bisessuale? Ada Alberti gli fa outing, ma in passato lui aveva dichiarato: “Omosessualità contro natura” https:/… - Luca_zone : RT @BITCHYFit: Alain Delon bisessuale? Ada Alberti gli fa outing, ma in passato lui aveva dichiarato: “Omosessualità contro natura” https:/… - BITCHYFit : Alain Delon bisessuale? Ada Alberti gli fa outing, ma in passato lui aveva dichiarato: “Omosessualità contro natura” - aur24 : RT @sippingtrash: BIMBA ORGOGLIOSA DI ADA ALBERTI TI AMOOO - PieriniRebecca : RT @noemi29223769: “Voglio dire sì può essere anche bisessuali, l'amore è amore' ADA ALBERTI ?? #tzvip #Pomeriggio5 -

Ultime Notizie dalla rete : Ada Alberti Pomeriggio 5: Ada Alberti svela la verità su Alain Delon SoloDonna Ada Alberti shock, la D’Urso senza parole: retroscena su Alain Delon

Nuova puntata di Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso, si parla dell'attore Alain Delon: la rivelazione di Ada Alberti, conduttrice senza parole ...

Pomeriggio 5: Ada Alberti svela la verità su Alain Delon

Nello studio di Pomeriggio 5 si torna a parlare di Alain Delon conteso da Maria Teresa Ruta e Alba Parietti. Ma a sorprendere, anche Barbara ...

Nuova puntata di Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso, si parla dell'attore Alain Delon: la rivelazione di Ada Alberti, conduttrice senza parole ...Nello studio di Pomeriggio 5 si torna a parlare di Alain Delon conteso da Maria Teresa Ruta e Alba Parietti. Ma a sorprendere, anche Barbara ...