A messa torna il 'segno della pace'. Ma con lo sguardo

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) A partire da domenica 14 febbraio tornerà durante lalo scambio del "" che era stato sospeso per la pandemia di Coronavirus . Le modalità peraltro sono diverse e tengono conto ...

Roma, 27 gennaio 2021 - A partire da domenica 14 febbraio tornerà durante la messa lo scambio del "segno della pace" che era stato sospeso per la pandemia di Coronavirus. Le moda ...Si potrà ribadire che non è possibile darsi la mano e che prendere contatto visivo con il proprio vicino può essere un modo efficace per recuperare un gesto rituale ...