Vaccino AstraZeneca | la Ue | “E se le dosi in meno | destinate a noi | sono finite in Gb?”

"Ci sono persone a Bruxelles che ritengono che i vaccini che originariamente avrebbero dovuto costituire le scorte Ue e avrebbero dovuto essere consegnati alla Ue, dopo l'autorizzazione alla commercializzazione, siano in realtà finiti in Gran Bretagna". Dunque, "Finché AstraZeneca non fornirà una spiegazione su dove siano finite le dosi, sarà difficile mettere fine a questi sospetti". A monte dei 'sospetti', quanto giustificato da AstraZeneca, motivazioni ritenute dai sanitari di Bruxelles "insoddisfacenti", visto che tali disguidi non hanno invece coinvolto la GB. Vaccino AstraZeneca, la Ue: "E se i nostri ordini fossero finiti in GB?" Ovviamente è soltanto un sospetto ma, avendo trovato la sua ragion d'esser nei solitamente 'accorti' ambienti di Bruxelles, forse la ...

