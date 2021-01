Vaccino anti Covid, diffida formale contro Pfizer (Di martedì 26 gennaio 2021) L'Italia non ci sta e per il ritardo accumulato dalla Pfizer sui vaccini anti Covid è partita la diffida formale da parte dell'Avvocatura di Stato. Italia diffida la Pfizer In questi giorni di grande tensione politica e sociale, non sono mancati i ritardi in merito alla distribuzione dei vaccini anti Covid che hanno messo a dura prova la distribuzione dei richiami e non solo. L'Italia non ci sta e ha deciso di presentare tramite l'Avvocatura di Stato una diffida formale all'azienda Pfizer per il ritardo accumulato nella consegna delle dosi promesse, come da contratto firmato. Tutto questo ritardo ha creato non pochi disagi e uno stop alla campagna vaccinale in tutto il Paese. La ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 26 gennaio 2021) L'Italia non ci sta e per il ritardo accumulato dallasui vacciniè partita lada parte dell'Avvocatura di Stato. ItalialaIn questi giorni di grande tensione politica e sociale, non sono mancati i ritardi in merito alla distribuzione dei vacciniche hanno messo a dura prova la distribuzione dei richiami e non solo. L'Italia non ci sta e ha deciso di presentare tramite l'Avvocatura di Stato unaall'aziendaper il ritardo accumulato nella consegna delle dosi promesse, come da contratto firmato. Tutto questo ritardo ha creato non pochi disagi e uno stop alla campagna vaccinale in tutto il Paese. La ...

TgLa7 : Il #vaccino anti-Covid di Moderna è efficace contro le #varianti inglese e sudafricana. Lo riferisce l'azienda in un comunicato. - Agenzia_Ansa : Individuati i componenti del sistema immunitario che un #vaccino anti-#Covid dovrebbe sollecitare per risultare vin… - rtl1025 : ?? Il vaccino anti-Covid di #Moderna efficace contro le varianti inglese e sudafricana. Lo riferisce l'azienda in un comunicato. #Covid_19 - moderati_crpiem : RT @crpiemonte: .@SilvioMagliano interroga la Giunta in merito al vaccino anti-Covid prioritario per le persone non autosufficienti. #openc… - BCarazzolo : RT @fattoquotidiano: VACCINO ANTI-COVID La petizione: “Così paghiamo due volte: serve un milione di firme per chiedere alla Commissione di… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti La rivoluzione del vaccino anti-COVID che accelera la ricerca su cancro e sclerosi L'HuffPost Niente dosi (per ora) agli ottantenniMa arriva il vaccino per i dentisti

Da Pfizer il 20% in meno di fiale. L’assessore Lopalco: slitta la fase 2 per gli anziani. In arrivo quattromila iniezioni per gli odontoiatri privati e gli assistenti di studio ...

Vaccino covid, AstraZeneca: “Non protegge over 65? Falso”

“ Sono completamente errati i report secondo cui l’efficacia del vaccino AstraZeneca/Oxford” contro Covid-19 “è dell’8% negli adulti di età superiore ai 65 anni”. Lo precisa un portavoce dell’azienda ...

Da Pfizer il 20% in meno di fiale. L’assessore Lopalco: slitta la fase 2 per gli anziani. In arrivo quattromila iniezioni per gli odontoiatri privati e gli assistenti di studio ...“ Sono completamente errati i report secondo cui l’efficacia del vaccino AstraZeneca/Oxford” contro Covid-19 “è dell’8% negli adulti di età superiore ai 65 anni”. Lo precisa un portavoce dell’azienda ...