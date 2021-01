Tg Lazio, edizione del 26 gennaio 2021 (Di martedì 26 gennaio 2021) Il vaccino anti Covid dell’Istituto Spallanzani e di ReiThera sarà prodotto a Castel Romano. Lo ha annunciato oggi Invitalia che ha approvato il contratto di Sviluppo che finanzia un investimento industriale e di ricerca da 81 milioni di euro. “Come Regione Lazio abbiamo creduto sin dall’inizio in questa ricerca sostenendola economicamente e con la massima fiducia- ha commentato il governatore, Nicola Zingaretti- Questo è un vaccino monodose, che si mantiene tra 2 e 8 gradi, e per le sue caratteristiche è un prodotto unico e assolutamente straordinario”. DIFFAMAZIONE A VIRGINIA RAGGI, CONDANNATO VITTORIO SGARBI Leggi su dire (Di martedì 26 gennaio 2021) Il vaccino anti Covid dell’Istituto Spallanzani e di ReiThera sarà prodotto a Castel Romano. Lo ha annunciato oggi Invitalia che ha approvato il contratto di Sviluppo che finanzia un investimento industriale e di ricerca da 81 milioni di euro. “Come Regione Lazio abbiamo creduto sin dall’inizio in questa ricerca sostenendola economicamente e con la massima fiducia- ha commentato il governatore, Nicola Zingaretti- Questo è un vaccino monodose, che si mantiene tra 2 e 8 gradi, e per le sue caratteristiche è un prodotto unico e assolutamente straordinario”. DIFFAMAZIONE A VIRGINIA RAGGI, CONDANNATO VITTORIO SGARBI

Fidallazio : ?? Erika e Mattia Furlani saltano a Udine ?? ?? Mercoledì entrambi all'Udin Jump Development, terza edizione. Con l… - Agenzia_Dire : Nel parco autobus di Atac attualmente sono presenti 618 mezzi con un’età media tra i 15 e i 17 anni. E’ quanto emer… - Compagnialepini : La quinta edizione di “Piccoli lettori, grandi visioni. La promozione della lettura attraverso le biblioteche del L… - rosatoeu : Calcio, Coulibaly, il giovane acquisto della Lazio che non aveva mai giocato a calcio. O forse sì. 'Non aveva mai g… - Bonner_one : Il giornalismo quello vero, d’inchiesta. Calcio, Coulibaly, il giovane acquisto della Lazio che non aveva mai gioca… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio edizione 25 / 01 : 16:25 : Tg Lazio, edizione del 25 gennaio 2021 - Dire Dire Riecco Atalanta-Lazio, stavolta sfida per i quarti di Coppa Italia. Tutte le quote sulle gare

Mercoledì a Bergamo tornano a incrociare il cammino in Coppa Italia, Atalanta e Lazio, a meno di due anni dalla finale vinta dai biancocelesti nell'edizione 2018/19. Sulla carta è prevedibile l'esito ...

Coppa Italia, via ai quarti di finale. Apre stasera su Rai 1 il derby Inter-Milan

La 74° edizione della Coppa Italia continua sulle reti Rai con la settimana dedicata ai quarti di finale: quattro partite secche (senza modalità andata/ritorno), in diretta TV su Rai 1 e Rai 2. Il qua ...

Mercoledì a Bergamo tornano a incrociare il cammino in Coppa Italia, Atalanta e Lazio, a meno di due anni dalla finale vinta dai biancocelesti nell'edizione 2018/19. Sulla carta è prevedibile l'esito ...La 74° edizione della Coppa Italia continua sulle reti Rai con la settimana dedicata ai quarti di finale: quattro partite secche (senza modalità andata/ritorno), in diretta TV su Rai 1 e Rai 2. Il qua ...