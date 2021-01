Scuola, nuove iscrizioni: al Centrosud boom per il liceo classico, crescono scientifico e scienze umane (Di martedì 26 gennaio 2021) I Licei continuano ad essere scelti da oltre uno studente su due: quest’anno il 57,8% delle domande ha riguardato un indirizzo liceale (era il 56,3% un anno fa). Rimane sostanzialmente stabile il classico, scelto dal 6,5% delle ragazze e dei ragazzi (con un boom nel Centrosud). Ancora in crescita l’interesse per gli indirizzi del liceo scientifico, riferisce il ministero dell’Istruzione, che passano dal 26,2% delle preferenze di un anno fa al 26,9% di quest’anno. Il Centro-Sud sceglie i licei L’anno scorso i vari indirizzi liceali, come sempre, hanno dominato la scena accogliendo il 56,3% dei ragazzi. Seppur con delle differenze tra Nord e Sud: infatti sono oltre 20 i punti percentuale che separano il Lazio – che ha registrato complessivamente il 68,9% di scelte – e l’Emilia Romagna, ferma al 47,4%. Il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 gennaio 2021) I Licei continuano ad essere scelti da oltre uno studente su due: quest’anno il 57,8% delle domande ha riguardato un indirizzo liceale (era il 56,3% un anno fa). Rimane sostanzialmente stabile il, scelto dal 6,5% delle ragazze e dei ragazzi (con unnel). Ancora in crescita l’interesse per gli indirizzi del, riferisce il ministero dell’Istruzione, che passano dal 26,2% delle preferenze di un anno fa al 26,9% di quest’anno. Il Centro-Sud sceglie i licei L’anno scorso i vari indirizzi liceali, come sempre, hanno dominato la scena accogliendo il 56,3% dei ragazzi. Seppur con delle differenze tra Nord e Sud: infatti sono oltre 20 i punti percentuale che separano il Lazio – che ha registrato complessivamente il 68,9% di scelte – e l’Emilia Romagna, ferma al 47,4%. Il ...

SecolodItalia1 : Scuola, nuove iscrizioni: al Centrosud boom per il liceo classico, crescono scientifico e scienze umane… - Pugo87662428 : @sonia172505 Richiamo di perdere le nuove generazioni, già la scuola di suo non educa e non insegna più, se rincariamo la dose è la fine. - ConvSocialista : RT @ManuelSantoro_: Educhiamo le nuove generazioni con il #socialismo! Il Manifesto del Socialismo. #marx #engels #lenin #comunismo #lottad… - ManuelSantoro_ : Educhiamo le nuove generazioni con il #socialismo! Il Manifesto del Socialismo. #marx #engels #lenin #comunismo… - BLturismo : RT @TgrVeneto: Grazie a moduli prefabbricati ricavati ulteriori spazi per i 150 studenti, tutti dotati internet e tecnologie per la didatti… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola nuove Riapertura scuole: un altro milione di studenti in classe. Nuove ipotesi sulla maturità QUOTIDIANO.NET Covid in Alto Adige: 274 nuovi contagi nelle scuole in lingua tedesca

Dodici i nuovi casi di positività al Covid-19 riscontrati nella scuole in lingua ladina dell'Alto Adige. 103 le persone in quarantena ...

Nasce la LiveClass di Urban-Pop Songwriting per diventare autori

Dall’unione di WARNER CHAPPELL MUSIC e SCUOLAZOO nasce la LiveClass di Urban-Pop Songwriting, un’iniziativa molto interessante per avvicinare la generazione Z al mondo editoriale e spiegare loro come ...

Dodici i nuovi casi di positività al Covid-19 riscontrati nella scuole in lingua ladina dell'Alto Adige. 103 le persone in quarantena ...Dall’unione di WARNER CHAPPELL MUSIC e SCUOLAZOO nasce la LiveClass di Urban-Pop Songwriting, un’iniziativa molto interessante per avvicinare la generazione Z al mondo editoriale e spiegare loro come ...