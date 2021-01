Quagliariello | Nessun veto | nemmeno su Conte

(Di martedì 26 gennaio 2021) “Un governo di unità nazionale con pochi punti chiari di programma, senza veti imposti masubiti”. E’ la posizione del senatore Gaetano, che fa parte del gruppo “totiano” e che vede il tempo scorrere pericolosamente per l’Italia. E dunque, avvisa Salvini e Meloni: “Auspichiamo che l’appello erga omnes venga raccolto da tutti nel centrodestra. Ma se una forza si chiama fuori da sola non significa che debbano farlo anche le altre”. Senatore Gaetanosi è dimesso, la crisi è conclamata. Quali sono le istanze di “Idea Cambiamo”, il vostro gruppo ? Nei prossimi mesi ci giocheremo partite fondamentali, dal Recovery Fund alla campagna vaccinale. Il tempo non è una variabile da poco. Su questi temi serve un esecutivo di salvezza nazionale con un programma limitato a 4-5 punti che ...

