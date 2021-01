Ps5 introvabile? Consolatevi con la Launch Collection Bundle (Di martedì 26 gennaio 2021) Per tutti coloro che sono in attesa spasmodica di poter mettere le mani su una nuova Ps5, la lauch Collection Bundle è un lenitivo. Ps5, al di là dei campanilismi tra una fazione e l’altra, è stata l’indiscussa protagonista di questo inizio generazione. La console Sony è stata quella più venduta ed è da mesi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 26 gennaio 2021) Per tutti coloro che sono in attesa spasmodica di poter mettere le mani su una nuova Ps5, la lauchè un lenitivo. Ps5, al di là dei campanilismi tra una fazione e l’altra, è stata l’indiscussa protagonista di questo inizio generazione. La console Sony è stata quella più venduta ed è da mesi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

salhofolinas : io voglio una ps5 mi sono rotta il cazzo ma com’è possibile che è introvabile - GioRoma94 : @lucanardi_space Come ben sospettavo PS5 è introvabile da settimane, non c'è nessun restock e nessun grande rivendi… - tecnoandroidit : PS5, utente acquista 2.000 console lasciando gli altri con le mani vuote - Non è cambiato molto rispetto lo scorso… - Asgard_Hydra : PS5 introvabile per i bot degli scalper: negozio UK prende provvedimenti -