Per 80 giorni in testa alla regata in solitaria più estrema del mondo, con una mano sola (Di martedì 26 gennaio 2021) Damien Seguin ha 41 anni una mano sola da sempre. E’ nato così. E così è da 80 giorni nel gruppo di testa del Vendée Globe, la regata in solitaria più impegnativa del mondo, gareggiando contro il meglio del meglio dei velisti internazionali. Seguin è il primo skipper disabile in oltre trent’anni di storia della mitica regata. Ha vinto le Paralimpiadi del 2004 e del 2016, ma il punto stavolta non era vincere: era farlo. La sua storia, che racconta Lo Spiegel, è una lezione. E lui la intende proprio così: dimostrare che i limiti sono solo mentali. “Così altri genitori potranno dire ai loro figli disabili: sappiamo che si può fare”. Per capirci, il Vendée Globe è soprannominata “L’Everest de la mer”: prevede la circumnavigazione completa in solitario, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 26 gennaio 2021) Damien Seguin ha 41 anni unada sempre. E’ nato così. E così è da 80nel gruppo didel Vendée Globe, lainpiù impegnativa del, gareggiando contro il meglio del meglio dei velisti internazionali. Seguin è il primo skipper disabile in oltre trent’anni di storia della mitica. Ha vinto le Paralimpiadi del 2004 e del 2016, ma il punto stavolta non era vincere: era farlo. La sua storia, che racconta Lo Spiegel, è una lezione. E lui la intende proprio così: dimostrare che i limiti sono solo mentali. “Così altri genitori potranno dire ai loro figli disabili: sappiamo che si può fare”. Per capirci, il Vendée Globe è soprannominata “L’Everest de la mer”: prevede la circumnavigazione completa in solitario, ...

