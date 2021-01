L’addio del Papu | “Voglio bene a tutti | anche a Gasperini”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 26 gennaio 2021) “Sono triste econtento. Rifarei tutto quello che ho fatto dal primo giorno a Bergamo, abbiamo fatto la storia di questa società ora al top in Europa”. Ma ancora di più: “a Gasperini”. Così ilGomez lascia l’Atalanta e la Serie A. E’ l’ultimo saluto dell’ex leader della squadra di Gasperini, prima di partire per Siviglia con un volo privato, dove si accaserà per la seconda parte della stagione dopo la rottura con il tecnico. La squadra spagnola pagherà al club bergamasco 7,5 milioni di euro tra parte fissa e bonus. “I tifosi mi mranno tanto, Bergamo è nel mio cuore, è la mia città. Ci rivedremo presto, sicuramente. Ho già parlato con i Percassi e sanno cosa penso.. ...