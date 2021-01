Hidden Deep: uno straordinario gioco d'azione in 2D realizzato da una persona sola (Di martedì 26 gennaio 2021) La software houseche ci ha regalato la serie Deponia, Daedalic Entertainment, è in procinto di pubblicare un titolo decisamente inusuale, per il mercato attuale: Hidden Deep. Inusuale non solo perché l'approccio è quello di un action-platform 2d molto vecchio stile, ma perché è stato realizzato da un "team" composto in realtà da un'unica persona, cosa oramai più unica che rara. Il creatore di Hidden Deep è ?ukasz Ka?uski, che ha cominciato a lavorare al titolo nel 2014, in totale autonomia per tre anni prima di trovare un accordo con Daedalic. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 26 gennaio 2021) La software houseche ci ha regalato la serie Deponia, Daedalic Entertainment, è in procinto di pubblicare un titolo decisamente inusuale, per il mercato attuale:. Inusuale non solo perché l'approccio è quello di un action-platform 2d molto vecchio stile, ma perché è statoda un "team" composto in realtà da un'unica, cosa oramai più unica che rara. Il creatore diè ?ukasz Ka?uski, che ha cominciato a lavorare al titolo nel 2014, in totale autonomia per tre anni prima di trovare un accordo con Daedalic. Leggi altro...

Daedalic Entertainment pubblicherà l'interessantissimo Hidden Deep, titolo d'azione vecchio stampo realizzato in solitaria, come i giochi di una volta.

