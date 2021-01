Guerini: "Non lasciamo indietro nessuno". Gli interpreti: "Ma noi abbiamo paura..." (Di martedì 26 gennaio 2021) Fausto Biloslavo Matteo Carnieletto Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, rassicura i traduttori. Ma loro chiedono di incontrarlo, nonostante i molti timori “abbiamo ricevuto l’ultimo stipendio. I soldati italiani sono venuti subito al cancello, dove ci hanno fatto firmare la ricevuta. Erano molto freddi e distaccati. Tutto questo è strano”. A parlare è uno degli ex interpreti di Herat, che chiede di rimanere anonimo. Il suo lavoro al fianco dei soldati italiani si è concluso ufficialmente a causa della pandemia. La realtà è che non ci siamo presi la briga di affrontare il nodo degli interpreti e della loro protezione dalle rappresaglie talebane. “nessuno ha voluto affrontare questa storia - spiega una fonte qualificata militare al Giornale.it - Il Centro ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 26 gennaio 2021) Fausto Biloslavo Matteo Carnieletto Il ministro della Difesa, Lorenzo, rassicura i traduttori. Ma loro chiedono di incontrarlo, nonostante i molti timori “ricevuto l’ultimo stipendio. I soldati italiani sono venuti subito al cancello, dove ci hanno fatto firmare la ricevuta. Erano molto freddi e distaccati. Tutto questo è strano”. A parlare è uno degli exdi Herat, che chiede di rimanere anonimo. Il suo lavoro al fianco dei soldati italiani si è concluso ufficialmente a causa della pandemia. La realtà è che non ci siamo presi la briga di affrontare il nodo deglie della loro protezione dalle rappresaglie talebane. “ha voluto affrontare questa storia - spiega una fonte qualificata militare al Giornale.it - Il Centro ...

