Gran Bretagna supera 100mila morti da Covid. Johnson: “Dolore difficile da esprimere”. In Germania 902 vittime. Merkel: “La variante britannica è una polveriera” (Di martedì 26 gennaio 2021) Non si ferma l’ondata di decessi da coronavirus che ha travolto la Gran Bretagna. E oggi il governo si è trovato a dover annunciare che, dall’inizio della pandemia, le vittime del virus sono oltre 100mila. Un numero mai raggiunto in Europa e che è stato ufficializzato in serata dal primo ministro, Boris Johnson: è “un Dolore difficile da esprimere”, ha dichiarato facendo “le condoglianze” a tutti coloro che hanno perduto persone care, spesso “senza neppure poter loro dire addio, nella più Grande crisi” affrontata “dalla Seconda Guerra Mondiale”. Il premier Tory si è poi impegnato a onorare in futuro, quando la pandemia sarà passata, tutte le vittime e coloro che si sono sacrificati “eroicamente” per salvare vite umane, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Non si ferma l’ondata di decessi da coronavirus che ha travolto la. E oggi il governo si è trovato a dover annunciare che, dall’inizio della pandemia, ledel virus sono oltre. Un numero mai raggiunto in Europa e che è stato ufficializzato in serata dal primo ministro, Boris: è “unda”, ha dichiarato facendo “le condoglianze” a tutti coloro che hanno perduto persone care, spesso “senza neppure poter loro dire addio, nella piùde crisi” affrontata “dalla Seconda Guerra Mondiale”. Il premier Tory si è poi impegnato a onorare in futuro, quando la pandemia sarà passata, tutte lee coloro che si sono sacrificati “eroicamente” per salvare vite umane, ...

