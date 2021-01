CarloCalenda : Premesso che avete appena imbarcato Ciampolillo. E farei una settimana di silenzio. In UE siedo nel Gruppo PD-Siamo… - TV7Benevento : **Governo: Direzione Pd domani alle 14**... - marioricciard18 : RT @giovivit: Arriva la conferma. Domani alle 14 il @pdnetwork riunisce in streaming la direzione nazionale con all'ordine del giorno la cr… - benny_bove : RT @TgLa7: #crisidigoverno, Pd: domani alle 14 #Direzione su crisi governo - Jovinow : Crisi di Governo, si terrà domani alle 14 la Direzione del Partito Democratico, sempre domani avrà luogo l'assemble… -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Direzione

SassariNotizie.com

Gli esperti di Viale dell’Astronomia hanno sollevato quattro questioni prioritarie prima ancora di entrare nel merito del vero e proprio Recovery Plan ...Il premier si sfoga: "Ora vedremo se il problema ero io" e lavora per un Conte ter. Lega e FdI per il voto, FI per un governo di salute nazionale ...