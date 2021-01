Giuseppe Conte verso le dimissioni, salirà al Quirinale questa mattina (Di martedì 26 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, salirà al Quirinale questa mattina. Dopo un passaggio in Consiglio dei ministri, convocato per le 9, il premier andrà dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per rassegnare le dimissioni. L’ipotesi più probabile: un reincarico per un “Conte ter”. I capigruppo di Camera e Senato del Movimento 5 Stelle, Davide Crippa ed Ettore Licheri, hanno spiegato la posizione del M5s. “Il passaggio per il cosiddetto Conte ter è ormai inevitabile ed è l`unico sbocco di questa crisi scellerata. Un passaggio necessario all`allargamento della maggioranza. Noi restiamo al fianco di Conte, continueremo a coltivare esclusivamente l`interesse dei cittadini, puntiamo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 26 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio,al. Dopo un passaggio in Consiglio dei ministri, convocato per le 9, il premier andrà dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per rassegnare le. L’ipotesi più probabile: un reincarico per un “ter”. I capigruppo di Camera e Senato del Movimento 5 Stelle, Davide Crippa ed Ettore Licheri, hanno spiegato la posizione del M5s. “Il passaggio per il cosiddettoter è ormai inevitabile ed è l`unico sbocco dicrisi scellerata. Un passaggio necessario all`allargamento della maggioranza. Noi restiamo al fianco di, continueremo a coltivare esclusivamente l`interesse dei cittadini, puntiamo ...

