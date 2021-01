Gf Vip, ‘ora posso scrivere quello che penso?’. Il marito di Stefania parla di Dayane (Di martedì 26 gennaio 2021) Contro ogni sondaggio social la prima finalista di questa edizione del GfVip è Dayane Mello. E ora che la sua posizione è al sicuro, il marito di Stefania dice la sua su Twitter. LEGGI ANCHE: — Simone Gianlorenzi da Barbara D’Urso: la risposta alle polemiche del marito di Stefania Orlando Simone Gianlorenzi è sempre stato molto attivo sui social e non ha mai perso occasione per far sentire il suo sostegno alla moglie Stefania Orlando. Adesso che le carte sono state svelate e che Dayane è in finale, sente la libertà di poter dire quale sia il suo pensiero sulla finalista. Ora che Dayane è in finale posso finalmente scrivere in Libertà quello che penso? Tanto è immune dai miei super poteri di ... Leggi su funweek (Di martedì 26 gennaio 2021) Contro ogni sondaggio social la prima finalista di questa edizione del GfVip èMello. E ora che la sua posizione è al sicuro, ildidice la sua su Twitter. LEGGI ANCHE: — Simone Gianlorenzi da Barbara D’Urso: la risposta alle polemiche deldiOrlando Simone Gianlorenzi è sempre stato molto attivo sui social e non ha mai perso occasione per far sentire il suo sostegno alla moglieOrlando. Adesso che le carte sono state svelate e cheè in finale, sente la libertà di poter dire quale sia il suo pensiero sulla finalista. Ora cheè in finalefinalmentein Libertàche penso? Tanto è immune dai miei super poteri di ...

GrandeFratello : Grazie per aver seguito Domenica Vip con noi e ora ... SIGLAAA! ??#GFVIP - gieffepparo : Gabriele Rossi, Alessia Macari, Giulia De Lellis, Andrea Mainardi, Paolo Ciavarro e ora uno tra Pierpaolo e Zellett… - manu3110 : @starmarilia Ma poi deluse di cosa ? Se un vip va su i giornali e normale .. ci vanno i grandi divi di Hollywood..… - manu3110 : @1994BizzleJ @Cinzy08_ @martina_veca Questo fa parte del mondo dello spettacolo. E ora lui è in Italia non in Turch… - news_dei_vip : “1989' è ora il terzo album di un’arista femminile a trascorrere più tempo nella Billboard 200 (319 settimane)… -