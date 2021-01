‘Gf Vip 5’, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sempre più convinti di abbandonare il reality: ecco quando (Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo aver espresso pochi giorni fa l’intenzione di abbandonare il reality nella trentaquattresima puntata del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sembravano aver cambiato idea ed essere decisi a restare fino alla fine: nella puntata andata in onda ieri sera, infatti, proprio l’influencer milanese si è detto motivato a restare fino alla fine, anche solo per contrastare i forti problemi di ansia con cui convive ormai da diversi anni. Tuttavia la comunicazione di Alfonso Signorini sulla data definitiva della finale fissata al 1 marzo è riuscita a sorprendere i concorrenti, convinti che entro il 26 febbraio il programma finisse. La reazione di alcuni gieffini dopo la fine della puntata non è ovviamente mancata: Zorzi, infatti, si è ... Leggi su isaechia (Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo aver espresso pochi giorni fa l’intenzione diilnella trentaquattresima puntata del Grande Fratello Vip 5,sembravano aver cambiato idea ed essere decisi a restare fino alla fine: nella puntata andata in onda ieri sera, infatti, proprio l’influencer milanese si è detto motivato a restare fino alla fine, anche solo per contrastare i forti problemi di ansia con cui convive ormai da diversi anni. Tuttavia la comunicazione di Alfonso Signorini sulla data definitiva della finale fissata al 1 marzo è riuscita a sorprendere i concorrenti,che entro il 26 febbraio il programma finisse. La reazione di alcuni gieffini dopo la fine della puntata non è ovviamente mancata:, infatti, si è ...

LadyNews_ : #GrandeFratelloVip: mamma #Margherita chiede scusa al figlio #PierpaoloPretelli - Bettybe28358210 : RT @Bettybe28358210: IERI SERA PER ME È FINITO IL MINI FRATELLO VIP?? PER ME HANNO VINTO LORO IL GRANDE GF?????????? #GFVIP#TZVIP#SOVIP#MTRV… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #TommasoZorzi e #StefaniaOrlando sempre più convinti di abbandonare il #reality: ecco quando #TzVip… - zazoomblog : GF Vip Rosalinda Cannavò incontra il fidanzato Giuliano: Fuori da qui capiremo tante cose - #Rosalinda #Cannavò… - lamescolanza : Gf Vip, Rosalinda fa marcia indietro su Giuliano: 'Ti aspetto a casa' -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip GF Vip | l'amicizia tra Cecilia Capriotti e Alfonso Signorini Foto Zazoom Blog