Emilia, Friuli e Veneto aree off limits per la Ue (Di martedì 26 gennaio 2021) La Ue ridisegna la mappa del contagio in Europa e nella tavolozza dei colori introduce il rosso scuro: ovvero rischio elevato di contagio, fissato in numero di casi di Covid superiore a 500 ogni ... Leggi su leggo (Di martedì 26 gennaio 2021) La Ue ridisegna la mappa del contagio in Europa e nella tavolozza dei colori introduce il rosso scuro: ovvero rischio elevato di contagio, fissato in numero di casi di Covid superiore a 500 ogni ...

Agenzia_Ansa : #Covid, l'#Ue, #Italia tra i Paesi con zona rosso oscuro. Sarebbero Emilia, Veneto, Friuli e la provincia di Bolzan… - TgrRaiFVG : Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, insieme alla Provincia autonoma di Bolzano, a rischio di essere ma… - RaiNews : La classificazione è fatta in base al numero cumulativo di casi ogni 100 mila abitanti negli ultimi 14 giorni. L'Ue… - Beverari_M : RT @ROBYBOX: Zone rosso scuro: cosa sono e cosa potrebbe cambiare per Veneto, Emilia e Friuli - ROBYBOX : Zone rosso scuro: cosa sono e cosa potrebbe cambiare per Veneto, Emilia e Friuli -