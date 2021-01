Crisi di governo, Conte continua la caccia ai costruttori (Di martedì 26 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Rassegnando le sue dimissioni, il premier Conte mette fine all’esperienza giallo-rossa dopo la rottura con Renzi ma non getta la spugna. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, l’ultimo strenuo tentativo di Conte per salvare il governo è quello di puntare su 12-15 “costruttori” per rinsaldare la maggioranza. Crisi di governo, continua la caccia ai costruttori Già prima delle comunicazioni di Conte al Parlamento, e l’ottenimento della fiducia (piena alla Camera, risicata in Senato), Conte era a caccia dei “responsabili” che fossero intenzionati a offrire il loro sostegno formando un nuovo gruppo; ma la ricerca non è andata a buon fine, anche se non si ... Leggi su improntaunika (Di martedì 26 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Rassegnando le sue dimissioni, il premiermette fine all’esperienza giallo-rossa dopo la rottura con Renzi ma non getta la spugna. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, l’ultimo strenuo tentativo diper salvare ilè quello di puntare su 12-15 “” per rinsaldare la maggioranza.dilaaiGià prima delle comunicazioni dial Parlamento, e l’ottenimento della fiducia (piena alla Camera, risicata in Senato),era adei “responsabili” che fossero intenzionati a offrire il loro sostegno formando un nuovo gruppo; ma la ricerca non è andata a buon fine, anche se non si ...

