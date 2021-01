Corsport: De Laurentiis ha lasciato 5 giorni a Gattuso per riprendersi (Di martedì 26 gennaio 2021) Anche il Corriere dello Sport parla oggi del silenzio del presidente De Laurentiis dopo la disfatta a Verona. Il presidente ha accuratamente evitato Castel Volturno, la squadra e Gattuso, anche solo telefonicamente ha lasciato a Gattuso cinque giorni per rialzarsi oppure per restare con le proprie convinzioni e quindi lasciare che sia il destino a procedere. Saranno fondamentali dunque le prossime due gare contro lo Spezia e il Parma, perché il Napoli non si gioca solo l’onore, ma anche l’unica fonte di introiti rimasta in questo periodo di pandemia, la qualificazione alla Champions De Laurentiis non scende sul piano tattico, lascia le competenze all’allenatore, ma certo osserva e poi medita sul centrocampo a due, su uno sbilanciamento che apre il campo agli avversari, sulle ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 26 gennaio 2021) Anche il Corriere dello Sport parla oggi del silenzio del presidente Dedopo la disfatta a Verona. Il presidente ha accuratamente evitato Castel Volturno, la squadra e, anche solo telefonicamente hacinqueper rialzarsi oppure per restare con le proprie convinzioni e quindi lasciare che sia il destino a procedere. Saranno fondamentali dunque le prossime due gare contro lo Spezia e il Parma, perché il Napoli non si gioca solo l’onore, ma anche l’unica fonte di introiti rimasta in questo periodo di pandemia, la qualificazione alla Champions Denon scende sul piano tattico, lascia le competenze all’allenatore, ma certo osserva e poi medita sul centrocampo a due, su uno sbilanciamento che apre il campo agli avversari, sulle ...

