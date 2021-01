Conte si dimette, la crisi nelle mani di Mattarella (Di martedì 26 gennaio 2021) AGI - Con le dimissioni di Giuseppe Conte, la crisi di governo si apre formalmente e la ricerca degli scenari possibili passa dalla categoria dei rumors alla verifica sul campo. A quella penserà Sergio Mattarella, che riceverà al Quirinale il presidente del Consiglio dopo la riunione del governo a Palazzo Chigi convocata per ufficializzare la decisione di Conte. Una maggioranza stabile e un governo coeso. Saranno questi i parametri con i quali Sergio Mattarella valuterà i passi che dovranno seguire alle dimissioni di Conte.In realtà, il percorso non dovrebbe riservare, almeno nell'immediato, grandi sorprese. La prassi e i precedenti prevedono che dopo le dimissioni del presidente del Consiglio il Capo dello Stato indica le consultazioni dei gruppi, che potranno essere accompagnati ... Leggi su agi (Di martedì 26 gennaio 2021) AGI - Con le dimissioni di Giuseppe, ladi governo si apre formalmente e la ricerca degli scenari possibili passa dalla categoria dei rumors alla verifica sul campo. A quella penserà Sergio, che riceverà al Quirinale il presidente del Consiglio dopo la riunione del governo a Palazzo Chigi convocata per ufficializzare la decisione di. Una maggioranza stabile e un governo coeso. Saranno questi i parametri con i quali Sergiovaluterà i passi che dovranno seguire alle dimissioni di.In realtà, il percorso non dovrebbe riservare, almeno nell'immediato, grandi sorprese. La prassi e i precedenti prevedono che dopo le dimissioni del presidente del Consiglio il Capo dello Stato indica le consultazioni dei gruppi, che potranno essere accompagnati ...

