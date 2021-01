"Cdx unito nel no al Conte ter" Crisi di governo, Salvini ad Affari (Di martedì 26 gennaio 2021) "Certo". Risponde così Matteo Salvini, segretario della Lega, alla domanda di Affaritaliani.it se il Centrodestra sarà unito nel dire no al Conte ter, proprio mentre il presidente del Consiglio è salito al Quirinale e ha rassegnato le sue dimissioni. "Diciamo no... Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 26 gennaio 2021) "Certo". Risponde così Matteo, segretario della Lega, alla domanda ditaliani.it se il Centrodestra sarànel dire no alter, proprio mentre il presidente del Consiglio è salito al Quirinale e ha rassegnato le sue dimissioni. "Diciamo no... Segui sutaliani.it

Affaritaliani : 'Cdx unito nel no al Conte ter' Crisi di governo, Salvini ad Affari - IpaziaHatesEU : @AnselmoProde @MarcoSanavia1 Eh sì, purtroppo è tutto vero. Speriamo in un sussulto di dignità. Mi pare che stamani… - PaolaSacchi3 : @LietellalietaM Infatti, solo che ha parlato anche di un piano b che è 'gov migliori' per emergenza, non è maggiora… - Antonie62537279 : Praticamente il cdx non lo vedo unito ...son diverse le richieste prioritarie di #FI rispetto a quelle della Lega… - AlessandraPredo : @QRepubblica Idee le ha soltanto il CDX, anzi, x esser chiari le ha soltanto uno che fa di nome Silvio e cognome Be… -

"Non commentiamo situazioni che non conosciamo e che non sono all'ordine del giorno". Con queste parole il senatore dell'Udc Antonio Saccone risponde alla domanda di Affaritaliani.it se il suo partito ...

- Salvini e Meloni sono gli unici che DAVVERO vogliono andare al voto, perchè sono in grande spolvero. - Il M5S e il PD non vogliono andare al voto. IL m5S perchè avrebbe molti meno voti. Il PD perchè ...

