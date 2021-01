Carla Fracci sarà “Giselle” per il Teatro alla Scala di Milano (Di martedì 26 gennaio 2021) Per il Corpo di Ballo della Scala il 2021 si apre all’insegna di Giselle: la compagnia è impegnata nelle prove del balletto in vista di un appuntamento speciale, per il pubblico della rete. La produzione scaligera della versione di Yvette Chauvirè dell’indimenticabile coreografia di Coralli – Perrot verrà infatti trasmessa da Rai Cultura in streaming su www.raiplay.it, www.raicultura.it e www.TeatroallaScala.org il 30 gennaio alle ore 20 e verrà registrata il 28 e 29 gennaio in una modalità pensata dal direttore del Ballo Manuel Legris appositamente per questa trasmissione e per questo nuovo omaggio a Yvette Chauviré, che unisce le generazioni di artisti in un tributo alla danza italiana. Ospite della trasmissione su RaiPlay sarà Carla ... Leggi su velvetmag (Di martedì 26 gennaio 2021) Per il Corpo di Ballo dellail 2021 si apre all’insegna di: la compagnia è impegnata nelle prove del balletto in vista di un appuntamento speciale, per il pubblico della rete. La produzione scaligera della versione di Yvette Chauvirè dell’indimenticabile coreografia di Coralli – Perrot verrà infatti trasmessa da Rai Cultura in streaming su www.raiplay.it, www.raicultura.it e www..org il 30 gennaio alle ore 20 e verrà registrata il 28 e 29 gennaio in una modalità pensata dal direttore del Ballo Manuel Legris appositamente per questa trasmissione e per questo nuovo omaggio a Yvette Chauviré, che unisce le generazioni di artisti in un tributodanza italiana. Ospite della trasmissione su RaiPlay...

