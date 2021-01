Bari, un altro bambino è stato trovato morto con una corda intorno al collo (Di martedì 26 gennaio 2021) Bari, bambino di 9 anni trovato morto impiccato Un altro bambino è stato trovato morto impiccato con una corda intorno al collo, aveva 9 anni. Questa volta è successo a Bari. Alle 16.20 di ieri, in un appartamento del quartiere San Girolamo. La madre, insospettita dal silenzio che proveniva dalla cameretta del figlio, ha aperto la porta e se l’è trovato davanti agli occhi, privo di sensi. Al collo aveva una piccola cordicina simile a quella utilizzata per custodire i badge, l’altro capo era legato a un appendiabiti. La madre, di professione medico, ha tentato di rianimarlo, ma ormai era troppo tardi. Quando sono ... Leggi su tpi (Di martedì 26 gennaio 2021)di 9 anniimpiccato Unimpiccato con unaal, aveva 9 anni. Questa volta è successo a. Alle 16.20 di ieri, in un appartamento del quartiere San Girolamo. La madre, insospettita dal silenzio che proveniva dalla cameretta del figlio, ha aperto la porta e se l’èdavanti agli occhi, privo di sensi. Alaveva una piccola cordicina simile a quella utilizzata per custodire i badge, l’capo era legato a un appendiabiti. La madre, di professione medico, ha tentato di rianimarlo, ma ormai era troppo tardi. Quando sono ...

