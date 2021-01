Asia Argento su Corona: “Guai a chi me lo tocca!” (Di martedì 26 gennaio 2021) Asia Argento in tour nei vari salotti tv per promuovere il suo libro uscito da qualche giorno, Anatomia di un cuore selvaggio, ha parlato anche del rapporto ritrovato con Fabrizio Corona. Hanno infatti incuriosito gli scatti pubblicati su Instagram, sugli account dei due vip, che li ritraggono insieme dopo che si erano detti civilmente addio. Ospite di Storie Italiane, Asia ha rivelato alla conduttrice Eleonora Daniele che Fabrizio è una persona speciale, le è stato molto vicino soprattutto nel periodo della morte della madre. Asia ha spiegato che Corona non è come appare, è una persona altruista e molto sensibile e ha saputo capire in un momento difficile della sua vita di cosa aveva bisogno. L’attrice non parla di un ritorno di fiamma, ma di una particolare intesa basata su un ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 26 gennaio 2021)in tour nei vari salotti tv per promuovere il suo libro uscito da qualche giorno, Anatomia di un cuore selvaggio, ha parlato anche del rapporto ritrovato con Fabrizio. Hanno infatti incuriosito gli scatti pubblicati su Instagram, sugli account dei due vip, che li ritraggono insieme dopo che si erano detti civilmente addio. Ospite di Storie Italiane,ha rivelato alla conduttrice Eleonora Daniele che Fabrizio è una persona speciale, le è stato molto vicino soprattutto nel periodo della morte della madre.ha spiegato chenon è come appare, è una persona altruista e molto sensibile e ha saputo capire in un momento difficile della sua vita di cosa aveva bisogno. L’attrice non parla di un ritorno di fiamma, ma di una particolare intesa basata su un ...

