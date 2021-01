Alberto Matano fuori di se lancia un appello: “Si stancherà” (Di martedì 26 gennaio 2021) Alberto Matano è tra i conduttori più amati della televisione, è probabilmente proprio per questo è vittima di un fenomeno molto particolare. Alberto Matano (Instagram)Sta diventando sempre più diffuso, in ambito social, il fenomeno del furto di identità. Account falsi che sfruttano nomi di persone reali, che spesso prendono come riferimento personaggi del mondo dello spettacolo. Cosi arrivano messaggi, notifiche di volti noti della tv che chiedono un segui, un commento e – nei casi più gravi – anche vere e proprie donazioni. Parliamo, insomma, di truffe che colpiscono migliaia di utenti ogni giorni. Si sprecano ormai le denunce da parte degli internauti, vittime di questa attività fraudolenta. Una delle ultime vittime di questo strano sistema sui social è il conduttore Alberto ... Leggi su kronic (Di martedì 26 gennaio 2021)è tra i conduttori più amati della televisione, è probabilmente proprio per questo è vittima di un fenomeno molto particolare.(Instagram)Sta diventando sempre più diffuso, in ambito social, il fenomeno del furto di identità. Account falsi che sfruttano nomi di persone reali, che spesso prendono come riferimento personaggi del mondo dello spettacolo. Cosi arrivano messaggi, notifiche di volti noti della tv che chiedono un segui, un commento e – nei casi più gravi – anche vere e proprie donazioni. Parliamo, insomma, di truffe che colpiscono migliaia di utenti ogni giorni. Si sprecano ormai le denunce da parte degli internauti, vittime di questa attività fraudolenta. Una delle ultime vittime di questo strano sistema sui social è il conduttore...

lamescolanza : @Striscia attacca Alberto Matano e la @Rai: “Caso di doppiopesismo” - zazoomblog : Alberto Matano sotto attacco cosa ha scoperto Striscia la Notizia - #Alberto #Matano #sotto #attacco - infoitcultura : Alberto Matano, post dove non ti aspetti: “Qui non arriva nessuno” FOTO - infoitcultura : Alberto Matano interrompe l’intervista in diretta: “Chiedo scusa, non l’avevo notato…” - infoitcultura : La vita in diretta: Alberto Matano non andrà in onda da Sanremo a marzo -