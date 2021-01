Ultime Notizie Roma del 25-01-2021 ore 14:10 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio i casi di covid e quando si avvicinano a quota 100 milioni Secondo i dati della Johns Hopkins University Per la precisione sono 99 milioni 190 2353 le persone contagiate nei cinque continenti mentre le vittime sono due milioni 29403 il numero più alto di casi si registrano negli Stati Uniti oltre 25 milioni seguono India Brasile Russia e Gran Bretagna il primo paese europeo per numero di contagi la Francia con 3 milioni 112 Mila e 55 biden intanto firma il bando anti-covid perché arrivato gli europei ha riunito Brasile Sudafrica positivo il presidente messicano Lopez obrador in Colombia superati 2 milioni di casi più di duecentomila in Bolivia da oggi torno in classe quasi milioni di studenti 600.000 fra medie superiori nella sola Lombardia Altri 360 mila felice di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 25 gennaio 2021)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio i casi di covid e quando si avvicinano a quota 100 milioni Secondo i dati della Johns Hopkins University Per la precisione sono 99 milioni 190 2353 le persone contagiate nei cinque continenti mentre le vittime sono due milioni 29403 il numero più alto di casi si registrano negli Stati Uniti oltre 25 milioni seguono India Brasile Russia e Gran Bretagna il primo paese europeo per numero di contagi la Francia con 3 milioni 112 Mila e 55 biden intanto firma il bando anti-covid perché arrivato gli europei ha riunito Brasile Sudafrica positivo il presidente messicano Lopez obrador in Colombia superati 2 milioni di casi più di duecentomila in Bolivia da oggi torno in classe quasi milioni di studenti 600.000 fra medie superiori nella sola Lombardia Altri 360 mila felice di ...

sole24ore : #Coronavirus, #Israele: dopo #vaccino, netto calo dei ricoveri degli ultrasessantenni - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Casa Bianca:?stop alla maggior parte dei voli Europa-Usa - Corriere : Ricciardi: «Serve lockdown di 3-4 settimane». Galli: «Senza vaccini, mantenere le misure» - marinabeccuti : Le ultime dal Fila: Nkoulou in gruppo, mentre per Izzo lavoro differenziato - Torinogranatait : Le ultime dal Fila: Nkoulou in gruppo, mentre per Izzo lavoro differenziato -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus ultime notizie. Bruxelles propone stretta su viaggi non essenziali senza chiusura ... Il Sole 24 ORE Il Brunello brinda, battuta la pandemia "Buon risultato grazie a un’annata eccezionale"

Sono infatti quasi 18mila le bottiglie di Brunello (300% l’aumento rispetto al 2019) vendute negli Stati Uniti tra settembre e novembre 2020 sulla sola piattaforma Wine.com e si registra una crescita ...

Lorenza Fruci: chi è la neo assessora alla Cultura, ex compagna di liceo della sindaca Raggi ed esperta in burlesque

La nomina di Lorenza Fruci al posto di Luca Bergamo è il 19esimo cambio nella giunta grillina della Capitale. La neo-delegata ha 43 anni, è un ex compagna di liceo della sindaca ed è esperta in burles ...

