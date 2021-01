Turchia, il Fenerbahçe chiede aiuto ai tifosi per pagare Ozil (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il desiderio di tornare nel suo amato Fenerbahçe ha spinto Mesut Ozil ad accettare di ridursi lo stipendio dell’80%. passando dal guadagnare 350.000 sterline a settimana a 67.300. A pochi giorni dalla firma del contratto, il presidente della squadra turca Ali Koc ha aperto una campagna, chiamata “campagna Mesutol”, grazie alla quale ogni persona che invia un sms al numero 1907 (anno di fondazione del Fenerbaçe) donerà 2 sterline alle casse societarie, per consentire al club di riuscire a pagare i 3,5 milioni di sterline l’anno che l’ex Arsenal incasserà fino al 2024. Così Koc ha detto al Daily Mail “Per favore continuate ad appoggiarci, dipendiamo anche dal vostro sostegno finanziario. Quando firmerà, vi chiederò di battere un record di sms, inviandone 300.000 o 500.000 o forse anche un milione. Questo vostro supporto ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il desiderio di tornare nel suo amatoha spinto Mesutad accettare di ridursi lo stipendio dell’80%. passando dal guadagnare 350.000 sterline a settimana a 67.300. A pochi giorni dalla firma del contratto, il presidente della squadra turca Ali Koc ha aperto una campagna, chiamata “campagna Mesutol”, grazie alla quale ogni persona che invia un sms al numero 1907 (anno di fondazione del Fenerbaçe) donerà 2 sterline alle casse societarie, per consentire al club di riuscire ai 3,5 milioni di sterline l’anno che l’ex Arsenal incasserà fino al 2024. Così Koc ha detto al Daily Mail “Per favore continuate ad appoggiarci, dipendiamo anche dal vostro sostegno finanziario. Quando firmerà, virò di battere un record di sms, inviandone 300.000 o 500.000 o forse anche un milione. Questo vostro supporto ...

sportface2016 : Il #Fenerbahce chiede aiuto ai tifosi per pagare #Ozil - bahoamk : @Fenerbahce @AcibademSaglik @MesutOzil1088 Fenerbahce, il club più grande della Turchia - Volleyball_it : Turchia F.: Fenerbahce, Nilufer e Kale vincono i match clou. Debutta Robinson, torna Erdem by Giacomo Tarsi… - forzalube_81 : Turchia F.: Fenerbahce, Nilufer e Kale vincono i match clou. Debutta Robinson, torna Erdem - fbmaarket : I due nomi più concreti ad oggi sono Sokratis e Rugani. Non ci sono conferme su Maksimovic. Jorge Mendes ha off… -