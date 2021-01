Travolto da un carico di ghiaia | muore operaio di 44 anni

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Rezzato (Brescia), 25 gennaio 2021 - Gravissimo incidente sul lavoro a Rezzato , in provincia di Brescia. Intorno alle 17, in una cava di, un uomo di 44, padre di quattro figli, sarebbe ...

