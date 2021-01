Tesla - Anche la Germania mette sotto inchiesta i touchscreen (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dopo la richiesta di richiamo da parte dell'Nhtsa per 158 mila Tesla Model S e Model X per un presunto difetto ai touchscreen, Anche l'autorità tedesca per la vigilanza dei trasporti, la Kba, ha aperto un'inchiesta sugli infotainment di Palo Alto. A rivelarlo al quotidiano Bild am Sonntag è stato un portavoce dell'agenzia federale che ha specificato che "il risultato della revisione è ancora in sospeso". Bisogna inoltre ricordare che in Germania la Casa di Elon Musk è alle prese Anche con un caso giudiziario sull'uso del touchscreen durante la guida. Le analisi della Kba, tuttavia, sono partite a seguito della richiesta formale da parte dell'agenzia americana per la sicurezza stradale di aggiornare un difetto, presente sulle Model S prodotte dal 2012 al 2018 e sulle ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dopo la richiesta di richiamo da parte dell'Nhtsa per 158 milaModel S e Model X per un presunto difetto ail'autorità tedesca per la vigilanza dei trasporti, la Kba, ha aperto un'sugli infotainment di Palo Alto. A rivelarlo al quotidiano Bild am Sonntag è stato un portavoce dell'agenzia federale che ha specificato che "il risultato della revisione è ancora in sospeso". Bisogna inoltre ricordare che inla Casa di Elon Musk è alle presecon un caso giudiziario sull'uso deldurante la guida. Le analisi della Kba, tuttavia, sono partite a seguito della richiesta formale da parte dell'agenzia americana per la sicurezza stradale di aggiornare un difetto, presente sulle Model S prodotte dal 2012 al 2018 e sulle ...

