Sci alpino oggi | orari | tv | programma | pettorali superG Kitzbuehel

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Il lungo fine settimana dinon è ancora finito! Dopo le due discese disputate nelle giornate di venerdì e domenica, infatti,tocca aligante. La Coppa del Mondo di sci2020-2021 è pronta per la terza gara sulla Streif, in attesa di spostarsi domani sulla Planai di Schladming per il consueto slalom in notturna. Iligante scatterà alle ore 10.45 e andrà a fare calare il sipario sul weekend più atteso della stagione. Chi vincerà? Nei precedenti stagionali abbiamo assistito alle vittorie di Mauro Caviezel in Val d’Isere, di Aleksander Aamodt Kilde in Val Gardena (il norvegese purtroppo ha chiuso anzitempo la sua stagione) quindi Ryan Cochran-Siegle a Bormio. Una specialità quanto mai livellata e senza un dominatore certo. IN TV – La seconda discesa di ...