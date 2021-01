Questa foto non è stata scattata in Senato durante la pandemia di Covid-19, è del 2014 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il 24 gennaio 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra alcuni parlamentari italiani ripresi in un momento di agitazione all’interno del Parlamento. I soggetti protagonisti dello scatto non indossano la mascherina, strumento di protezione individuale per arginare la diffusione dell’attuale pandemia. La foto è accompagnata da Questa commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Questi …… le mascherine le mettono solo se sono Inquadrati , ma a loro niente Multe». Il riferimento è all’obbligo per legge che prevede di indossare le mascherine all’aperto e nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private per contrastare il contagio da nuovo coronavirus Sars-CoV-2. Il post oggetto della nostra analisi veicola una notizia fuorviante, che finisce per riportare delle ... Leggi su facta.news (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il 24 gennaio 2021 su Facebook èpubblicata unache mostra alcuni parlamentari italiani ripresi in un momento di agitazione all’interno del Parlamento. I soggetti protagonisti dello scatto non indossano la mascherina, strumento di protezione individuale per arginare la diffusione dell’attuale. Laè accompagnata dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Questi …… le mascherine le mettono solo se sono Inquadrati , ma a loro niente Multe». Il riferimento è all’obbligo per legge che prevede di indossare le mascherine all’aperto e nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private per contrastare il contagio da nuovo coronavirus Sars-CoV-2. Il post oggetto della nostra analisi veicola una notizia fuorviante, che finisce per riportare delle ...

dariabig : In questa sua foto c’è una famiglia di curdi in fuga dall’isis : la bimba era stanchissima e @ValerioNicolosi se l'… - ilpost : Su Twitter sta girando questa foto di una specie di sanificazione dello Studio Ovale, ma è evidentemente falsa, avv… - MiriOtero : RT @xthatsvalerie: RT questa foto e non dimenticate l’hashtag! #ItalySupportsDemet - fattual3 : RT @nomorebadvibess: su instagram metto una mia foto:0 risposte metto una foto del mio cane: 456 messaggi in direct questa è la mia vita - Boboj29 : @PigroMa @marcovarini Un attimo prima l'arbitro ha fischiato ed ha fermato il gioco ,l'azione di conseguenza e' and… -

Ultime Notizie dalla rete : Questa foto Belen Rodriguez, occhio a questa foto. Il dettaglio che fa tremare il gossip nazionale: notate niente di strano? LiberoQuotidiano.it Lamborghini Aventador SVJ Xago Edition: massima espressione Ad Personam del Toro [FOTO]

La Lamborghini Aventador SVJ Xago Edition, presentata dalla Casa di Sant'Agata Bolognese la scorsa estate, rappresenta la massima espressione della libertà di lusso e dell'esperienza personalizzata ch ...

Maluma, nuova fidanzata e figlio in arrivo? Il messaggio sospetto

L'ultimo post del cantante su Instagram ha mandato in visibilio i fan della star. Tutti cercano di capire il significato del suo annuncio ...

La Lamborghini Aventador SVJ Xago Edition, presentata dalla Casa di Sant'Agata Bolognese la scorsa estate, rappresenta la massima espressione della libertà di lusso e dell'esperienza personalizzata ch ...L'ultimo post del cantante su Instagram ha mandato in visibilio i fan della star. Tutti cercano di capire il significato del suo annuncio ...