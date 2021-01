Patentino di vaccinazione: il Lazio prova ad accelerare (Di lunedì 25 gennaio 2021) Un Patentino di vaccinazione: certificati di immunizzazione che permettano ad albergatori e ristoratori di poter riaprire e, forse, provare a tirarsi fuori da una crisi drammatica. Grazie alla doppia somministrazione del vaccino anti covid, nel Lazio a metà febbraio si parla di primi attestati: sarà poi il governo a stabilire quale valore avranno, assicura l’assessore alla salute della Regione D’Amato. Dalle autocertificazioni ai passaporti vaccinali, dunque: il progetto, su cui preme la UE, è ancora embrionale se non in alcuni territori come appunto il Lazio in cui l’input è l’accelerazione. Patentino di vaccinazione: cos’è L’attestato potrebbe consentire ai vaccinati di frequentare luoghi pubblici e viaggiare e a interi settori come quelli di bar e ristoranti di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 25 gennaio 2021) Undi: certificati di immunizzazione che permettano ad albergatori e ristoratori di poter riaprire e, forse,re a tirarsi fuori da una crisi drammatica. Grazie alla doppia somministrazione del vaccino anti covid, nela metà febbraio si parla di primi attestati: sarà poi il governo a stabilire quale valore avranno, assicura l’assessore alla salute della Regione D’Amato. Dalle autocertificazioni ai passaporti vaccinali, dunque: il progetto, su cui preme la UE, è ancora embrionale se non in alcuni territori come appunto ilin cui l’input è l’accelerazione.di: cos’è L’attestato potrebbe consentire ai vaccinati di frequentare luoghi pubblici e viaggiare e a interi settori come quelli di bar e ristoranti di ...

italiaserait : Patentino di vaccinazione: il Lazio prova ad accelerare - FBabbua : @elisabettastrad seguita solo per vedere cos'altro le viene in mente dopo il patentino di vaccinazione il prossimo… - MattSDPell : @elisabettastrad Ma è lei che ha proposto il patentino di vaccinazione per permettere di assistere a concerti pales… - SmordiRita : @pieterj53 Infatti il certificato internazionale di vaccinazione non è il “patentino “,bocciato,di cui si parla nell’articolo. - pieterj53 : @SmordiRita Vedo che non riusciamo a capirci. Tanti parlano di “patentino“ vaccinazioni senza sapere che esiste già… -

Ultime Notizie dalla rete : Patentino vaccinazione Vaccino, nel Lazio un patentino per chi lo ha fatto: «Si scaricherà sul cellulare» Il Messaggero Lockdown Regione Sicilia, Mirabelli: «Insensata e inspiegabile chiusura del governo regionale verso sistema produttivo!»

Lockdown Regione Sicilia, Mirabelli: «Insensata e inspiegabile chiusura del governo regionale verso sistema produttivo!».

Patentino di vaccinazione: il Lazio prova ad accelerare

Un patentino di vaccinazione: certificati di immunizzazione che permettano ad albergatori e ristoratori di poter riaprire e, forse, provare a tirarsi fuori da una crisi drammatica. Grazie alla doppia ...

Lockdown Regione Sicilia, Mirabelli: «Insensata e inspiegabile chiusura del governo regionale verso sistema produttivo!».Un patentino di vaccinazione: certificati di immunizzazione che permettano ad albergatori e ristoratori di poter riaprire e, forse, provare a tirarsi fuori da una crisi drammatica. Grazie alla doppia ...