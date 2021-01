Non ci sono prove che collegano i video di persone affette da tremori ai vaccini contro la Covid-19 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il 22 gennaio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la segnalazione di un video di 3 minuti e 44 secondi condiviso il 15 gennaio 2021 dal sito Rumble.com. Il video mostra una donna seduta, identificata come una infermiera dello stato americano dell’Indiana di nome Shawn Skelton, affetta da tremori e spasmi. Durante il filmato la donna racconta di aver ricevuto il vaccino Moderna contro la Covid-19 il 4 gennaio 2021 e di aver avuto sintomi simili all’influenza nei due giorni successivi, mentre tre giorni dopo avrebbe sofferto di quelle che chiama «convulsioni su tutto il corpo». Lamenta poi, in lacrime, che da quel momento «questa è la mia vita di tutti i giorni», che ha bisogno di supporto e preghiere e conclude sostenendo che nessuno la convincerà mai «che questo non è colpa del vaccino ... Leggi su facta.news (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il 22 gennaio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la segnalazione di undi 3 minuti e 44 secondi condiviso il 15 gennaio 2021 dal sito Rumble.com. Ilmostra una donna seduta, identificata come una infermiera dello stato americano dell’Indiana di nome Shawn Skelton, affetta dae spasmi. Durante il filmato la donna racconta di aver ricevuto il vaccino Modernala-19 il 4 gennaio 2021 e di aver avuto sintomi simili all’influenza nei due giorni successivi, mentre tre giorni dopo avrebbe sofferto di quelle che chiama «convulsioni su tutto il corpo». Lamenta poi, in lacrime, che da quel momento «questa è la mia vita di tutti i giorni», che ha bisogno di supporto e preghiere e conclude sostenendo che nessuno la convincerà mai «che questo non è colpa del vaccino ...

