Morto Gregory Sierra, attore di Star Trek e Miami Vice

Lutto nel mondo dello spettacolo e della televisione: Morto a 83 anni Gregory Sierra, attore di Star Trek e Miami Vice. L'attore Gregory Sierra è Morto all'età di 83 anni. La Star di Star Trek e Miami Vice ha perduto la sua battaglia contro il cancro. Sua moglie Helene Taber ha condiviso la tragica notizia

Lutto nel mondo dello spettacolo e della televisione: morto a 83 anni Gregory Sierra, attore di Star Trek e Miami Vice.

L’attore, volto noto nella TV degli anni ‘70, è morto il 4 gennaio a Laguna Woods, in California, dopo aver combattuto una lunga battaglia contro il cancro ...

Lutto nel mondo dello spettacolo e della televisione: morto a 83 anni Gregory Sierra, attore di Star Trek e Miami Vice.L’attore, volto noto nella TV degli anni ‘70, è morto il 4 gennaio a Laguna Woods, in California, dopo aver combattuto una lunga battaglia contro il cancro ...