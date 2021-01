Mina Settembre, la serie napoletana sbaraglia anche Barbara D’Urso: record di ascolti (Di lunedì 25 gennaio 2021) Si conferma un successo Mina Settembre, la serie tv di Rai 1. anche nella puntata di ieri, 24 gennaio, ha registrato nuovamente ottimi ascolti. La fiction tutta napoletana ha conquistato 6.254.000 spettatori pari al 24.9% di share. ascolti di Mina Settembre La fiction di Rai 1 ha ottenuto un pubblico di 6.443.000 persone e il 23,84 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Si conferma un successo, latv di Rai 1.nella puntata di ieri, 24 gennaio, ha registrato nuovamente ottimi. La fiction tuttaha conquistato 6.254.000 spettatori pari al 24.9% di share.diLa fiction di Rai 1 ha ottenuto un pubblico di 6.443.000 persone e il 23,84 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

