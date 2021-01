Micaela Ramazzotti | la confessione | “Ho una passione nascosta”

Leggi su youmovies

(Di martedì 26 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., celebre attrice italiana, ha svelato una sua. Si definisce addirittura più brava in fare questo che nel recitare. Di cosa stiamo parlando?questa sera sarà protagonista del film, in onda in seconda serata su Cine34, “La prima cosa bella”, diretto da Paolo Virzì. La pellicola si avvale di un cast